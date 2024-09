Il nuovo Affari Tuoi? Devo dirvelo… Amadeus choc | confessa a poco dal debutto di Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), l’attesa è praticamente finita e il giorno della presentazione del conduttore sul Nove è arrivato. Anche tra le Storie di Instagram ha pubblicato alcuni momenti della conferenza stampa che precede il via dei suoi due programmi sul NOVE, ossia Suzuki Music Party e “Chissà chi è” (l’ex “Soliti Ignoti”). L’argomento cardine è stato quindi il futuro, la nuova stagione professionale che lo attende, ma impossibile non citare il passato. Anche perché ogni sera, a partire da domenica 22 settembre, il suo Chissà chi è dovrà sfidare il suo ex programma, ossiaora presentato daDe. E i giornalisti presenti non si sono lasciati sfuggire l’occasione di fare qualche domanda mirata adsulla Rai e sul suo sostituto al game show del primo canale. Leggi anche: “Ma”.