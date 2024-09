Ian McKellen non ha intenzione di ritirarsi dalle scene | Meglio consumarsi che arrugginire

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'attore britannico non ha alcunadi dire addio al mondo della recitazione. Nel corso della sua lunga e longeva carriera, Ianha interpretato alcuni personaggi iconici come Gandalf, mago e leader della Compagnia dell'Anello, e Magneto nel franchise degli X-Men. Ma nel suo ultimo progetto, The Critic, l'attore passa dall'altra parte della barricata. Nel film,interpreta un critico che massacra le cattive performance con recensioni al vetriolo e senza freni, nella Londra pre-Seconda Guerra Mondiale. Intervistato sul suo lavoro nel film, la star ha riflettuto sulle origini di quella cattiveria. Critica cattiva "Da dove proviene quella ferocia è ciò che ho dovuto capire. Penso che sia perché al centro della