I Fugadà in LibertyMusic | Il nostro rock contro ogni divisione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano , 9 settembre 2024 – Nuovo ingresso nel roster Liberty Music: si tratta della band alternative-! Insieme musicalmente dal 2022, ma legati da un’amicizia di lunga data, isono: Vincenzo La Montagna (voce), Francesco Caliendo (chitarre), Giuseppe Monda (tastiere), Pasquale Squalo D’Anzica (basso) e Davide Scognamiglio (batteria). «Entrare a far parte di questa etichetta è un sogno che si realizza per tutti noi», ha dichiarato La Montagna a margine della firma del contratto che, in breve tempo, porterà ia pubblicare il loro primo singolo ufficiale con Liberty Music, «Abbiamo lavorato duramente per trovare ilsound e per far arrivare la nostra musica a più persone possibili, e ora finalmente stiamo per iniziare questo viaggio».