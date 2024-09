Hostess muore in aereo davanti a tutti | cosa è successo a Gabriella

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 16 settembre 2024) Social.in. Una tragedia si è verificata nelle scorse ore a bordo di un volo in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria in direzione Roma Fiumicino. Unaè morta dopo aver accusato un malore. Secondo quanto scrive LatinaOggi, laaveva accusato un malessere già prima dell’imbarco, ma aveva scelto di non sottoporsi a controlli medici perché voleva tornare a casa a Sabaudia imbarcandosi sul volo Ita AZ1156 da Reggio Calabria per Roma Fiumicino.