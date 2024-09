Esseri Umani di Marco Mengoni il significato del brano spiegato dalla Parent Coach Danyla De Vincentiis

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) Inizia una nuova stagione di “A Casa di Amici“, il programma di Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre Lazio) condotto da Giulia Capobianco. Così per la passata stagione, anche quest’anno, il programma ospita “L’Anglo del”, la rubrica che vede protagonista la DottoressaDe. In questa prima puntata della nuova stagione la professionista ha analizzato ildel celebredi”, una canzone che invita a riflettere sulla tenace paura di essere fragili e, conseguentemente, sulla tenace paura di mostrarci fragili dinnanzi ad una società che impone l’apparire e non l’essere. “L’essere umano – spiega laai microfoni di Radio Roma – è molto complesso. Gli, quindi noi stessi, sono l’unione di tante emozioni, di tante sensazioni ed esperienze.