Dongfeng avvia una nuova iniziativa in Europa vari nuovi prodotti introdotti offrono opzioni diversificate di mobilità

(Di lunedì 16 settembre 2024) TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Il 12 settembre,Motor ha ospitato l’evento di lancioDAYS · EUROPE a Torino, annunciando ufficialmente l’ingresso diBOX sul mercato italiano e il primo debutto europeo del VOYAH COURAGE. Durante l’evento, Ma Lei, Direttore Generale del Dipartimento Affari Internazionali diMotor Corporation International Business Department e Amministratore Delegato di ChinaMotor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd., ha tenuto un discorso. Con il valore del marchio “Qualità, Intelligenza, Armonia” come linea principale, Ma Lei ha sottolineato i continui investimenti dinella qualità dei, nell’innovazione tecnologica, nella costruzione della rete e nei servizi di mercato.