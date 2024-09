Dia e Castellanos trascinano la Lazio 2-1 al Verona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Labatte il2-1 all'Olimpico grazie alle reti di Dia e. Nel posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A Marco Baroni – che prima di oggi aveva perso tutti e tre i precedenti in campionato contro i gialloblù – sale a 7 punti in classifica, uno in più della sua ex squadra. L'unica nota positiva della serata romana delè rappresentata dalla reazione dopo il gol del vantaggio biancoceleste al 5?. Zaccagni premia l'inserimento centrale di Dia, che sposta la palla sul destro e calcia battendo Montipò sul suo palo. Dopo due minuti gli ospiti pareggiano: un tocco di prima di Kastanos manda in tilt la coppia centrale biancoceleste innescando Tengstedt che a tu per tu con Provedel non sbaglia. Al 20? però latorna in vantaggio.