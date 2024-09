Dal gruppo Florence un docufilm sull' artigianato del lusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unper raccontare l'Italia nascosta dele delle manifatture artigianali. In occasione della Fashion Week di Milano ilpresenta 'Le Mani della Moda', un film realizzato in collaborazione con Central Saint Martins School University of the Arts of London, che racconta le storie, i luoghi e le persone che operano quotidianamente dietro le quinte del design e della produzione italiana, sottolineando la passione, l'abilità e la dedizione che si celano dietro ogni creazione sartoriale. Ilè stato ideato per valorizzare gli artigiani e imprenditori-fondatori del, che oggi conta 37 laboratori manifatturieri ed è pensato per essere un primo episodio di un progetto seriale che, nell'arco di tre anni, ha l'ambizione di dare vita a un lungometraggio per raccontare la storia dei laboratori del