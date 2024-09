Conte porta una cultura del lavoro che Napoli ha sempre rifuggito | ossessione per la vittoria sofferenza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Antoniogli scudetti in albergo non li perde. Non sarebbe nemmeno capace di partorirne il concetto. Possiamo arguire che difficilmente vedremmo vagare i suoi giocatori nei corridoi di un hotel con le lacrime agli occhi dopo un 3-2 rocambolesco ed un’ammonizione non comminata. Come se le sorti di un campionato potessero dipendere da una sola partita. Deve essere questa la discontinuità di cui si fatore Antonio. Sceso al di sotto del Garigliano con l’entusiasmo di un etnologo che approda dinanzi ad una tribù del Pacifico meridionale. Il tecnico leccese ètore sano di unadelpoco conosciuta a queste latitudini: incisiva, combattiva ed indomabile. Una rivoluzione rispetto al merletto al tombolo amato dalla tifoseria: bello da vedere, ma non proprio fondamentale.