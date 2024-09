Chi è Giulia Mannucci | GF boom TikTok carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024)è una concorrente del Grande Fratello 2024. Rientra tra 'Nip' della nuova edizione nonostante le esperienze televisive avute in passato. Nata a Roma il 20 settembre 2002, la giovane influencer e pilotaha alle spalle unatelevisiva iniziata a soli 15 anni con la sua partecipazione a Il Collegio su Rai2 che le ha garantito grande visibilità. A quasi 22 anni,si prepara a entrare nella casa più famosa d'Italia, pronta a mostrare nuovamente la sua personalità determinata e vivace.al GF: lae il sogno di diventare pilota Fin da giovanissima,ha manifestato una passione fuori dal comune per il mondo dell'aviazione. Nonostante la sua partecipazione ai concorsi di bellezza e il suo amore per la moda e lo shopping, il suo vero sogno era quello di diventare una pilota di aerei.