Alluvione ad Ancona rose rosse e lacrime di rabbia | Una ferita non rimarginabile

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Dolore, smarrimento, giornate trascorse a chiedersi il perché. L’ha portato devastazione in molte famiglie, nel territorio ed in tutta la comunità della valle del Misa. Sono già trascorsi due anni da quel maledetto 15 settembre 2022 e se è vero che “Il ricordo è il tessuto dell’identità” è tempo di celebrare la memoria di chi ha perso la vita in quella tragica notte. A Senigallia è stato deposto un mazzo disu ‘Ponte degli Angeli’. A Barbara si è svolta una funzione proprio davanti alla casa di Brunella Chiù, la donna uccisa dal Nevola insieme alla figlia Noemi. Il figlio della donna, Simone, riuscì a salvarsi ed in questi anni ha affrontato con grande dignità questo dramma. Un dolore enorme, senza dimenticare i terribili mesi di ricerca del corpo della mamma.