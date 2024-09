Tragedia sul volo per Fiumicino hostess di 56 anni accusa un malore a bordo e muore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) Un tragico episodio si è verificato nelle scorse ore adi unpartito dalla Calabria alla volta di Roma. Unadi 56, Gabriella Carlo, è morta durante ildopo averto un. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sulla donna, sotto shock colleghi e passeggeri. L’, con alle spalle una lunga carriera, era originaria di Sabaudia. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano locale Latina Oggi, la donna avevato un malessere già prima dell’imbarco, cui probabilmente non aveva dato però eccessiva importanza. Aveva dunque deciso di non sottoporsi a controlli medici e procedere all’imbarco per ildi rientro verso casa. Ma una volta ale sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, e ilto l’ha stroncata.