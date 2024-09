Trafficanti | la storia vera dietro al film con Jonah Hill e Miles Teller

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 15 settembre 2024): laalconIl(War Dogs) del 2016 si basa su eventi reali, ma ladi(War Dogs) è diversa da quella che appare nel. Al centro del, i due protagonisti reali Efraim Diveroli () e David Packouz (), sonod’armi di basso livello che riescono ad aggiudicarsi un contratto con il Pentagono del valore di 300 milioni di dollari per armare gli alleati americani in Afghanistan. La sola premessa rende difficile credere che War Dogs sia una, ma sebbene ci siano alcuni abbellimenti, c’è molto di vero in questa strana. Ildi Todd Pips si diverte molto ad abbracciare la stranezza di questacriminale. Il contratto di Efraim e David li vede responsabili di armare gli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan.