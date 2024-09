Sempre al Tuo Fianco la serie sulla Protezione Civile debutta su Rai 1 mentre Stromboli protesta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) Se quella dellanon è una vita facile, lo stesso vale per la fiction a cui è ispirata.al Tuoè balzata agli onori della cronaca durante le riprese non per gossip sul cast o succose anticipazioni, ma perché sul set nel maggio 2022 scoppiò un incendio che distrusse circa cinque ettari di macchia mediterranea nella zona di. Un brutto biglietto da visita, che non impedirà però ai personaggi di affacciarsi questa sera su Rai 1 con le loro storie private e professionali. Cosa che in Sicilia non è stata presa affatto bene.