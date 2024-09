Roma | Al via la Rome Future Week con Monica Lucarelli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Tecnologie e innovazioni per il futuro della città La “” inizia domani, 16 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, presso l’Associazione Civita in Piazza Venezia 11. L’evento inaugurale è organizzato dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità guidato da. Partecipazioni istituzionali di rilievo All’evento parteciperanno figure istituzionali come Gianni Letta e il sindaco diRoberto Gualtieri. Saranno presentate le innovazioni tecnologiche alla base dei progetti strategici della città. Interventi di esperti del settore Esperti di ACEA, Hitachi Zosen Inova, Thales Alenia Space, Boldyn e FondazioneAttrazione interverranno per discutere delle tecnologie all’avanguardia. Premiazioni e interventi speciali Durante la giornata verranno premiati i vincitori delStartup Awards.