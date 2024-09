Rogo devasta palazzina In uno degli appartamenti il corpo carbonizzato di un 70enne senegalese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Un boato e le fiamme fra i tetti poco dopo le sei del mattino, sirene, soccorsi, trambusto e cordoglio per la vittima. L’incendio, di vaste dimensioni, è divampato in via Jacopo da Trezzo, a quattro passi dal municipio. La distruzione sotto gli occhi di tutti. E solo nel corso delle operazioni di spegnimento, la certezza del dramma:– nell’appartamento da cui con ragionevole sicurezza si è sprigionato tutto – è stato trovato ildi un uomo, indicato come un settantenne di origineche da molto tempo viveva nell’alloggio, non si sa se con regolare contratto d’affitto. L’identificazione da parteinquirenti è certa, ma il riserbo dovuto. Ilè infatti irriconoscibile. Ilavrebbe potuto avere un bilancio ancora peggiore: è stata infatti salvata un’altra inquilina, 92enne, con problemi di mobilità.