Poliziotti feriti in sparatoria a Taranto | un condannato Primo grado

(Di domenica 15 settembre 2024) Lo scorso 22 gennaio 2022 l’area di Viale Magna Grecia a, che nella tarda mattinata è generalmente affollata di passanti e automobilisti, si trasformò in un’area di guerra per un drammatico scontro a fuoco che registrò il ferimento di due agenti di Polizia in forza al Commissariato di Martina Franca. Le immagini di quell’episodio di cruda violenza, registrate da una telecamera, suscitarono grande emozione nell’opinione pubblica ma soprattutto testimoniarono il coraggio di quei tutori dell’ordine e quanto vicini alla morte fossero andati nell’adempimento del loro dovere.