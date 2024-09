Olbia Gioele morto mentre giocava con due compagni nel campo sportivo Meledina di Ozieri

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 15 settembre 2024)è sotto choc.Putzu, 9 anni, èstava giocando con duenel. Una porta di calcio gli è caduta addosso. PerPutzu non c’è stato s. Si sono rivelati vani i tentativi di rianimarlo.Putzu èsotto agli occhi dei genitori e dei presenti. Una porta di quelle mobili, che di norma si usano durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del terreno, ha ceduto cadendo addosso aPutzu. Inutili i soccorsi. A dare l’allarme sono stati i duedi gioco diPutzu. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri dellaa di. Per oltre un’ora i sanitari hanno cercato con ogni mezzo di rianimare il bambino, ma ogni tentativo è risultato vano. La Procura di Sassari ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola vittima.