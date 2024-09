Moto muore il pilota Salvadori | la dinamica dell’incidente con il tedesco Grams è ancora da accertare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Il 32ennemilanese Lucaè morto in un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania. Era al primo giro delle qualifiche riservate alle Sbk/Stk 1000 della sesta e ultima tappa dell’Irrc (International Road Race Championship), una competizione che si disputa nei Paesi dell’Europa centrale. Era inoltre anche un noto youtuber: il suo canale ha più di 500.000 iscritti. Fatale per Lucail contatto conin pista Un contatto con ilDidierè stato fatale, anche se lada. E’ stato subito trasportato in ospedale, ma è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Aveva esordito quattordici anni fa nel Campionato Italiano Supersport, arrivando nel 2013 al Mondiale Supersport.