Mi meraviglio di tutti questi | Bernardini De Pace scatenata sulla Salis schiaffo in tv | Video

(Di domenica 15 settembre 2024) Anna MariaDenon le manda a dire. L'avvocato, ospite a 4 di Sera, mette nel mirino Ilariacommentando le nuove norme varate dalla maggioranza che inaspriscono le pene per le occupazioni abusive. Come è noto qualche giorno fa  l'Aula della Camera ha approvato l'articolo 10 del ddl sicurezza del governo che introduce nell'ordinamento il nuovo reato di "occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui". Viene introdotto nel codice penale l'articolo 634-bis: carcere da due a sette anni per chi commette il reato. Il nuovo articolo così recita: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni".