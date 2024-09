Massalengo il Comune a prova di boomer | arriva la facilitatrice digitale Aiutiamo i non nativi digitali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Massalgno (Lodi) – Sono tante le persone che hanno difficoltà a fare lo Spid, a scaricare il fascicolo sanitario elettronico, a prenotare servizi ino al Cup ed a fare altre pratiche in cui è necessario l’utilizzo di un computer. A, per aiutare tutte loro, viene introdotta, la figura del facilitatorenella persona di Jessica Qarri ed è a disposizione, nel palazzo comunale di piazza della Pace, secondo gli orari di ufficio per aiutare chiunque ne avesse bisogno. Questo è un nuovo “nodo“ di una rete di facilitatorimolto più ampia, che coinvolge tutto il territorio lodigiano grazie al progetto Cesvip, ente accredito per la formazione e per dare servizi, finanziato da fondi Pnrr.