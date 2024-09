Liga 2024 2025 Barcellona inarrestabile | domina anche a Girona e resta a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Infila la quinta il nuovotargato Hans Flick.su un campo ostico come l’Estadio Municipal de Montilivi di, i blaugrana non si fermano, anzi dilagano. Finisce 4-1 per la squadra ospite, che fa 5/5 in questo inizio die mantiene i quattro punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, ovvero Real Madrid e Villarreal. Match che prende già una direzione nel corso del primo tempo e lo fa per mezzo di Lamine Yamal, protagonista di una doppietta nell’arco di sette minuti tra il 30? e il 37?. Si va all’intervallo sul 2-0 per gli uomini di Flickk, che poi ampliano il margine prima con Dani Olmo e poi con Pedri. Due le brutte notizie per i blaugrana, con Olmo che poi esce per infortunio pochi minuti dopo aver siglato il suo gol e Ferran Torres che nel finale si fa espellere.