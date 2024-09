Libri con Nostra signore dei fulmini di Piacci il giallo trova casa a Bacoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo I santi d’argento, Giancarlotorna in libreria con un nuovo romanzo “signora dei” pubblicato da Salani. . Se il corpo di un ragazzo vieneto senza testa in una vasca per l’allevamento dei pesci, la cosa peggiore che può succederti è essere uno di quelli che poche ore prima hanno preso parte a una lite con lui – e, a differenza degli altri , non avere un alibi. Vincenzo ci ha provato a restare fuori dai guai, a mettersi alle spalle l’uomo che è stato. Si è trasferito nel porticciolo di, di fronte al mare, in cerca di una pace che Napoli non poteva più offrirgli. Adesso accanto a sé ha una compagna, Irene, e un amico leale, Antonio, che hanno imparato ad accettare i suoi silenzi, i suoi tormenti, senza fare troppe domande.