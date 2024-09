Le pagelle Mignanelli a sinistra è una certezza Radrezza si riscatta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) MELGRATI 6,5. Dopo la serata con la Lucchese si è subito ripreso. Non impegnatissimo ma sempre attento, ha sventato su Parravicini e Brugognone due grosse insidie. CALAPAI 6. Spesso in avanti sulla catena di destra, ha fatto la sua parte anche se i cross non sono stati felicissimi. All’intervallo ha lasciato, forse acciaccato. ARENA 6. Bene nell’accorciare in avanti sull’avversario e mordere come Dossena vuole, meno di testa dove due giganti come lui e Sottini dovrebbero dominare. SOTTINI 6. Vedi sopra, e cosìl’infelice debutto premiando Dossena che ha voluto credere ancora in lui.7. Non sono solo i tre anni di Tripaldelli a farlo sembrare il nuovo Cabrini. E’ una iradiddio, crossa bene bene, e col rientro Karlsson troverà più facilmente una testa amica. ZAMMARINI 5,5.