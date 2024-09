Le origini lodigiane di Diabolik raccontate in un libro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Casalpusterlengo (Lodi), 15 settembre 2024 – Lombardia e Toscana unite, grazie alla cultura, sotto il nome di. C'è infatti anche un capitolo del giornalista lodigiano Francesco Dionigi, di Casalpusterlengo, su ‘Le auto degli eroi del fumetto’. Un volume che racconta personaggi che vanno da Batman a Paperoni e Topolino, da Dylan Dog a Tex, da Billy Bis a Lupin, fino a Michel Vailant. Ilè stato presentato, in anteprima nazionale, alla Fiera del Fumetto di Scandicci, in Toscana. ‘e le auto’ di Andrea Agati, ideatore di Clerville, la città di, nonché amministratore del gruppo Facebook omonimo, con migliaia di iscritti e dedicato al celebre ladro in calzamaglia (personaggio nato da una idea delle sorelle Giussani). All'incontro era presente anche Elena Giardi, che impersonava Eva Kant, la compagna di