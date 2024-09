La Samb di rigore | buona la prima al Riviera contro la Recanatese finisce 1-0

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) San Benedetto del Tronto, 15 settembre 2024 – Lavince con unaprestazione lagara casalingaladavanti a seimila tifosi. Laè pericolosa dopo appena venti secondi quando Battista scende sulla sinistra e mettere dentro per Eusepi che viene anticipato di un soffio. Al 20’, Eusepi ci prova di testa ma non inquadra lo specchio. Al 36’, nuovo cross della, che tenta sempre il traversone dalla sinistra, dove va spesso a giocare anche Kerjota assieme a Battista: il cross, però, viene bloccato da Del Bello. Al 6’ della ripresa, grandissima occasione per Raparo, che da pochi metri conclude trovando la respinta di Orsini. Larisponde al 9’ con Eusepi, che di testa manda alto sopra la traversa il buon cross di Battista. Un minuto dopo, grande serpentina di Kerjota che poi conclude e Del Bello respinge.