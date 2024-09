La malga in Val Pusteria dove isolarsi in compagnia di ottimi formaggi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel cuore del Sud Tirolo più autentico, salendo per i tornanti che da Rio diconducono alla frazione di Maranza, si trova Wieserhütte, unacon camere, situata a circa 1.850 metri di altitudine e incastonata in una sorta di gola montuosa che sembra abbracciare e accogliere gli escursionisti. Un luogo suggestivodal resto del mondo (dimenticatevi rete telefonica e internet) e al tempo stesso gustaredeliziosi prodotti da Simon Fischnaller insieme alla sua famiglia. Salendo da Maranza si lascia l'auto al parcheggio Altfasstal (Valle d'Altafossa) per poi proseguire a piedi per circa un'ora e mezza sul comodo sentiero "Rundweg Altfasstal" adatto anche ai passeggini da trekking.