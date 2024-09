La Conad cade a Cantù terza battuta d’arresto Coach Fanuli | Risolveremo un problema alla volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) CAMPI REALI CANTU’ 4REGGIO E. 0 CAMPI REALI CANTU’: Cottarelli 6, Caletti (L), Tiozzo 13, Cormio 5, Martinelli 1, Bragatto 3, Quagliozzi 7, Galliani 7, Candeli 6, Marzolati 4, Novello 16, Bacco 5. All. Mattioli.REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini 1, Gottardo 1, Porro 2, Partenio, Guerrini 2, Stabrawa 11, De Angelis (L), Barone ne, Bonola 9, Gasparini 6, Alberghini 2, Suraci 12, Sighinolfi 1. All.. Note: parziali 25-17, 25-16, 25-21, 25-18. Ace 11-3, service error 19-15, muri 10-7, ricezione 63%-61%, attacco 65%-38%. Netta sconfitta per la, chein Brianza sotto i colpi dinel terzo test amichevole stagionale.