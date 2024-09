La bellezza al buio finisce in scena Uno spettacolo sulla sfida vinta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) La città senza barriere per i non vedenti diventa lo“L’arte di non vedere“. Appuntamento sabato 5 ottobre al Binario 7, alle 16, in sala Picasso, con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS sezione territoriale di Monza e Brianza. I 13 artisti fra non vedenti, ipovedenti e vedenti che fanno parte della compagnia teatrale “CircoSvista“ presenteranno la pièce teatrale scritta da loro, tratta dall’ esperienza ai Musei civici, dove è stato allestito un percorso e una piattaforma multisensoriale, adatta a non vedenti e disabili, e al Roseto Niso Fumagalli, dove nel 2020 - 2021 è stato allestito un analogo percorso per rendere accessibili 15 rose a chi non vede, ma può godere del profumo dei fiori.