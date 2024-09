Juventus ufficiale il ritorno di Chiellini | lavorerà al fianco di Scanavino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Torino, 15 settembre 2024 - Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come quello fra Giorgioe la. L'ex capitano bianconero rientra nella famiglia piemontese, seppur con un altro ruolo. Farà il dirigente, lavorando aldell'amministratore delegato Maurizio, come spiegato dalla Vecchia Signora tramite un comunicato. "Giorgionon ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente dinel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgioa diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizioiniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.