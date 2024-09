Inter sottotono Inzaghi inciampa sul Monza di Nesta a tre giorni dal City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ un’, senza troppe idee e scarica dopo la sosta per le nazionali quella chesu uncoraggioso e combattivo allo U-Power Stadium: finisce 1-1, e a rammaricarsi paradossalmente sono i padroni di casa, che l’avevano sbloccata per primi all’80’. D’inerzia e con la consapevolezza che una sconfitta sarebbe stata davvero indigesta in questo momento della stagione, i campioni d’Italia in carica riescono a pareggiare i conti, ma alla fine perdono altri due punti per strada, come all’esordio a Genova, lamentando un piccolo problema trasferte, fattore che era proprio il punto di forza della cavalcata irresistibile dello scorso anno. Il turnover ragionato, evidentemente, non paga, ma starà acapire cosa non ha funzionato questa sera.