Il video su Malbacco Al Parma film festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Durante il periodo del Covid intuirono nella bellezza del fiume Serra quell’anelito di libertà. Da lì a decisione di farne lo scenario di un cortometraggio che il 20 settembre verrà proposto in anteprima all’InternationalMusic, uno dei premi più importanti del settore. Una storia originale che vede protagonisti Angelica Stella, danzatrice professionista e master trainer di pilates, e il suo compagno, il pietrasantino Luca Ponzanelli, fotografo,maker e web designer. La coppia, che vive e lavora a Seravezza, si trovò come tutti a dover fare i conti con l’isolamento forzato nel periodo della pandemia. Se inizialmente prevalse lo stress, specialmente per Angelica, abituata ad esibirsi su palcoscenici importanti, come quelli di New York, dove ha vissuto tre anni e lavorato nel Martha Graham Dance Ensable, poi è scattato il desiderio di riscatto.