Il dolore dentro Chinatown | Tutto distrutto in un soffio

(Di domenica 15 settembre 2024) di Marianna Vazzana MILANO "È". Poche parole in strada, davanti a un portone a due passi da via Paolo Sarpi nellamilanese. A pronunciarle è una ragazza cinese che insieme a un’altra donna entra nel palazzo a portare il pranzo eil conforto possibile a una mamma che ha perso i suoi figli. "Le è crollato il mondo addosso". Parenti e amici non la lasciano sola da quando le fiamme venerdì notte hanno devastato lo showroom di famiglia di via Ermenegildo Cantoni 3, vicino alla stazione di Milano Certosa, strappandole via i figli, morti asfissiati: Dong Yindan, la primogenita diciottenne, e Liu Yindjie, ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni il 25 ottobre. Terza vittima: Pan An, designer di 24 anni che collaborava con l’azienda e che pure si trovava nella struttura quando è diventata una trappola incandescente. Mortale.