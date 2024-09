I POTARA rilasciano BUBBLE POP

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024) Isono usciti il 13 settembre 2024 con il nuovo singolo "POP". Si sono aggiudicati un posto ai BOOTCAMP di X FACTOR con l'X PASS di JAKE LA FURIA. Andiamo a saperne di più. "POP" è il nuovo singolo deiE' uscito il 13 settembre 2024 sulle piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo "pop". Durante la prima puntata della nuova edizione di X Factor, isi sono aggiudicati un posto grazie all'X pass di Jake La Furia. Per l'ascolto del brano: https://open.spotify.com/intl-it/album/42tXFdyl0l0Q0cYh08Ylpl?si=p7beY8SpSS21hMPbnFBiw Ia X Factor Isono tra i concorrenti della nuova edizione di X Factor. Durante le audizioni hanno letteralmente conquistato il pubblico con una fusione sorprendente tra Tha Sup e Luigi Tenco. Due mondi apparentemente distanti che loro sono riusciti a fondere in maniera impeccabile.