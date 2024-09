Forza Italia avanti il tesseramento D’Agostino | In crescita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi concluderà il 31 ottobre la fase didiAvellino il cui coordinamento provinciale è stato recentemente affidato in veste di commissario all’imprenditore e già parlamentare Angelo Antonio. “In queste prime settimane – afferma– abbiamo potuto registrare un’attenzione sempre maggiore nei confronti del nostro partito, in linea con il trend nazionale che vedecostantemente in. Molte le adesioni che abbiamo già raccolto, in particolare da quegli amministratori locali che trovano inun contenitore affidabile, credibile e in linea con l’anima moderata che è propria di larga parte di chi amministra la cosa pubblica in Irpinia.