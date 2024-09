Coppa Davis 2024 | Cobolli si sblocca e regala il successo all’Italia Griekspoor battuto in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Flaviocentra la prima vittoria della sua carriera in. Alla Unipol Arena di Bologna, il classe 2002 supera in tre set Talloncon il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 dopo due ore e 2 minuti di battaglia. Dopo la sconfitta di due giorni fa contro Bergs sidunque il tennista romano, cheanche il punto del 2-0 che vale il. Tra pochi minuti andrà in scena il doppio tra Bolelli/Vavassori e Koolhof/van de Zandschulp, che sarà decisivo per l’Olanda: in caso di vittoria oranje si qualificheranno alla fase finale di Malaga, mentre con una vittoria azzurra a guadagnare il passaggio del turno sarebbe il Brasile. Visibilmente emozionatoa fine partita: “È sempre stato il mio sogno indossare questa maglia, mi rende orgoglioso questa prima vittoria, e spero di aver reso orgogliosi anche voi – ha detto riferendosi al pubblico -.