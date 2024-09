Conte verso il 4-3-3?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Antonioha finalmente a disposizione una rosa profonda e che gli può consentire diversi moduli. A parlare delle variabili tattiche nelle edizioni odierne sono La Repubblica ed il Corriere dello Sport. Di seguito quanto scrivono i due quotidiani.: “Noi allenatori siamo come i sarti” Così La Repubblica: “In mediana Anguissa è favorito su McTominay. L’ex United ha svolto la prima settimana di allenamento con i nuovi compagni e dovrebbe accomodarsi in panchina, assieme a Gilmour. Entrambi saranno un valore aggiunto nella ripresa in attesa del restyling cui sta lavorando: il 3-4-2-1 dovrebbe lasciare spazio al 4-3-3 proprio per valorizzare una mediana piena di talento. «Noi allenatori siamo come i sarti. L’obiettivo è disegnare l’abito giusto». Ma a Cagliari toccherà a quello consolidato.