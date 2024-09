Ci sono aiuti per gli esercenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Secondo me il problema di questa città, se proprio devo trovarne uno, riguarda i cantieri: nestate aperti troppi e, soprattutto, nello stesso momento". Il punto di vista è quello di Mariano Lisandrini, titolare del Bar Centrale che si trova in piazza del Popolo. "Tutti questi lavori che cinelle vie del centro storico non aiutano perché creano parecchi disagi e riducono i parcheggi. Per il resto, ci mettiamo alle spalle un’estate positiva. Abbiamo lavorato molto e ogni giorno Ascoli è stata invasa da turisti. Lavorativamente parlando siamo soddisfatti e devo ammettere che il nostro sindaco sta facendo tanto per aiutare glidel centro".