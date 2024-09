Castro-Iling colpi da Champions Entrano e firmano il pari nel finale Ma il Bologna di Como preoccupa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Santo subito. Al debutto, al primo tiro, al novantesimo.-Junior come un patrono. O come San Petronio, visto che l’inglesino è nato, guarda un po’, il 4 ottobre. E poi c’è l’altro San: Santiago. Impatto devastante, il loro a. Piombano nella festa del ‘Sinigaglia’ e salvano il, quando i loro compagni avevano già il cappotto addosso e Italiano il soffio dei rumors sul collo (Juric ieri in tribuna). Per fortuna quei due che non ci stanno: spengono la musica e si prendono la scena. Zampata da bomber di razza per l’argentino, sinistro a giro alla Del Piero per l’ex juventino. Categoria: saranno campioni. Intanto sarannoperché difficilmente mercoledì Vincenzo Italiano si priverà della vitalità che sprigionano questi due ragazzini.