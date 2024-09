Cagliari-Napoli svelato in diretta un retroscena su Lukaku e Conte | ecco quale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024)unsu Romelued Antoniodurantequanto emerso in. Il match traè entrato nel vivo e le due squadre stanno battagliando per ottenere un risultato utile per la classifica. I continui strappi da parte delle due squadre stanno alimentando sempre più entusiasmo all’interno dell’Unipol Domus, impianto sportivo caratterizzato nel primo tempo anche da spiacevoli disordini tra più settori. Vero e proprio scontro fisico anche in campo tra Romelue Yerry Mina che ha condizionato il modo di gioco delle due squadre. Il difensore colombiano è riuscito in più battute ad intercettare il passaggio dell’ex Inter e Roma verso la porta difesa da Scuffet ed ha saputo schermarlo dinanzi alla propria retroguardia più volte.