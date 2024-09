Arriva in aula il testo sul fine vita ma il centro destra punta al rinvio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Martedì si avvierà nell'del Senato la discussione sul. Le opposizioni nei giorni scorsi hanno trovato un accordo e firmato - a farlo tutto il gruppo del Pd, dei Cinque stelle, di Sinistra italiana e delle autonomie - per far sì che sia ildel senatore dem Bazoli ad approdare nell'emiciclo. Sfruttando l'articolo 53 del regolamento del Senato ("I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori del calendario"). Unche di fatto recepisce le indicazioni della corte costituzionale sulla vicenda di Dj Fabo e che ripropone la legge approvata in prima lettura nella scorsa legislatura alla Camera. Ma la maggioranza già ha studiato la contromossa. Ovvero chiederà ilin Commissione.