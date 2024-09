Alluvione in Europa centrale e orientale | morti black out ed evacuazioni Romania in ginocchio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Bucarest, 15 settembre 2024 –inper il maltempo. Cinque persone sono morte ina causa delle inondazioni provocate dalla tempesta Boris, che ha portato piogge torrenziali e disagi diffusi. Una vittima si registra in Polonia, un’altra in Austria. Da giovedì colpite anche diverse zone di Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia con forti venti e piogge insolitamente violente. Una nuova ondata di maltempo è prevista la prossima settimana anche sull’Italia, dopo quella che nei giorni scorsi ha fatto crollare le temperature. epa11605254 Flooded streets after the heavy rainfalls caused the flooding in Klodzko, southwestern Poland, 15 September 2024. The next 24-36 hours will be crucial for the southern regions of Poland experiencing record downpours.