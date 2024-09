Al Polisportivo Serie D in campo con tanta voglia di riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Sostenuta dal proprio pubblico, la Civitanovese cercherà la vittoria nel match in programma oggi contro i bianconeri dell’Atletico Ascoli. I rossoblù vorranno sfruttare il fattore, in unche al fischio d’inizio delle 15 si preannuncia carico di appassionati, anche grazie alla prevendita a prezzi calmierati indetta dal club. Di "ambiente insidioso", ha parlato alla vigilia il tecnico dei piceni Simone Seccardini, concetto volto a proprio favore da Sante Alfonsi. "Domenica scorsa – dice l’allenatore rivierasco –, dopo il 3-0 subito, i tifosi hanno continuato ad incoraggiarci. È l’atteggiamento chemo vedere, consapevoli che dovremo dare altrettanto". Quanto alla partita, padroni di casa privi dell’attaccante Ramiro Brunet per via di un lieve stiramento, mentre potrebbe esserci l’esordio del bomber Ettore Padovani, in tandem con Stefano Spagna.