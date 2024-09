Visite guidate ed escursioni in Maremma | parte l’iniziativa ‘Da museo a museo’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 14 settembre 2024) MASSA MARITTIMA – Fra archeologia e natura prende il via il progetto Daalla scoperta dei musei della, in provincia di Grosseto. Questa la formula proposta: una visita guidata ad uncome punto dinza, una escursione tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso, la visita di unall’arrivo, rientro in pullman al punto dinza. L’obiettivo è quello di mettere in collegamento i musei dellamediante una selezione di sentieristici, raggiungibili anche con mobilità dolce. Si tratta di un progetto su sei diverse aree, per ciascuna delle quali sono stati selezionati, provati e messi su carta i relativi sentieri: Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, Regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere.