Uomini e donne Francesca Sorrentino ha lasciato il trono? Interviene ancora una volta Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 14 settembre 2024)mette a rischio il nuovoclassico e, quindi, il ritorno in onda sulle reti TV e streaming Mediaset di. Questo, con la new entry e uscente fidanzata storica di Temptation Island 2023, ora single, che finisce in balia di una crisi emotiva alle registrazioni di esordio nel nuovo ruolo. Un dettaglio che allarma i fan della giovane e a cui reagisce prontamente la conduttrice e produttrice del programma,De. Gossiplascia il? In molti tra i telespettatori utenti attivi nel web si chiedono sesia destinata a lasciare ilclassico, dal momento che alle prime registrazioni del ritorno dié finita in crisi.