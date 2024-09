Un posto al sole anticipazioni | la scelta di Alberto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 14 settembre 2024)Palladini prenderà una decisione importante ed inaspettata nel corso delle prossime puntate di Unal. L'avvocato, infatti, deciderà di autodenunciarsi alla polizia per quello che è accaduto con Eduardo Sabbiese e, grazie alla sua testimonianza, la polizia proverà ad individuare Angelo Torrente. Facendo un passo indietro, ricordiamo cheha sofferto molto quando si è separato dal figlioletto Federico, entrato nel programma di protezione testimoni con sua madre e con Eduardo. Palladini, così, si è abbandonato alla disperazione, finché non gli è stata offerta finalmente la possibilità di incontrare il bambino. Dopo aver visto Federico, però,è riuscito a scoprire il luogo segreto dove Clara, Eduardo e il piccolo si sono trasferiti e ha deciso di stringere un accordo con Torrente per liberarsi definitivamente dell'uomo.