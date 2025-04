Il Comune di Napoli multa la panchina letteraria del centro storico

Napoli piena di turisti e attività commerciali che fa i conti anche con l’overtourism, accade che una panchina letteraria, nata per denunciare, nel 2020, l’esplosione di tavolini per la strada nell’immediato post lockdown, venga multata proprio per occupazione abusiva di suolo pubblico: un paradosso. L’idea fu di Nives Monda, ristoratrice del centro storico che gestisce una nota taverna, attiva sul tema del turismo responsabile e contro la turistificazione, che raccolse l’appoggio di diverse botteghe della zona.Come nasce la panchina letteraria a Napoli“La panchina – racconta l'imprenditrice a Sky Tg24 – nacque nel Luglio 2020 proprio perché noi come attività commerciale ritenevamo che in via Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli, non bisognasse posizionare tavolini, perché la città era già soffocata da molte installazioni di questo tipo; per noi, la risposta alla crisi post-covid non doveva essere quella di dare spazio ai tavolini ovunque, perché poi sarebbe accaduto quello che poi abbiamo visto negli anni successivi, cioè una proliferazione di attività per turisti di ogni tipo, anche a discapito della serenità di tutti”. Tg24.sky.it - Il Comune di Napoli multa la panchina letteraria del centro storico Leggi su Tg24.sky.it Nellapiena di turisti e attività commerciali che fa i conti anche con l’overtourism, accade che una, nata per denunciare, nel 2020, l’esplosione di tavolini per la strada nell’immediato post lockdown, vengata proprio per occupazione abusiva di suolo pubblico: un paradosso. L’idea fu di Nives Monda, ristoratrice delche gestisce una nota taverna, attiva sul tema del turismo responsabile e contro la turistificazione, che raccolse l’appoggio di diverse botteghe della zona.Come nasce la“La– racconta l'imprenditrice a Sky Tg24 – nacque nel Luglio 2020 proprio perché noi come attività commerciale ritenevamo che in via Santa Chiara, nel cuore deldi, non bisognasse posizionare tavolini, perché la città era già soffocata da molte installazioni di questo tipo; per noi, la risposta alla crisi post-covid non doveva essere quella di dare spazio ai tavolini ovunque, perché poi sarebbe accaduto quello che poi abbiamo visto negli anni successivi, cioè una proliferazione di attività per turisti di ogni tipo, anche a discapito della serenità di tutti”.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: otto squalificati, multa per Maignan e ammende per Napoli e Inter

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: otto squalificati, multa per Maignan e ammende per Napoli e Inter"> Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 27ª giornata ...

Inter, multa dopo la trasferta a Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo punisce l’Inter con una multa piuttosto salata dopo la sfida contro il Napoli della ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito i motivi che hanno condotto alla sanzione ...

Tensioni tra agenti e manifestanti all’esterno del Comune di Napoli: due vigili in ospedale

Tensioni in piazza Municipio a Napoli, davanti Palazzo San Giacomo: scontri tra manifestanti e agenti della Municipale, con due poliziotti che sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenute le ...

Il Comune di Napoli multa la panchina letteraria del centro storico. Como-Napoli, Conte sacrifica un giocatore: partirà in panchina al Sinigaglia. L'Inter preserva Thuram: in panchina col Genoa per giocare contro il Napoli!. Multa di 10 mila euro per Donnarumma: "Minacce e insulti alla panchina del Napoli". Truffa dei falsi verbali a Napoli, la polizia: “Attenti all’IBAN, non pagate”. Ghoulam: "Scudetto? All'inizio non si parlava neanche del Napoli! Lukaku è un grandissimo, è quello che serve agli azzurri". Ne parlano su altre fonti

Scrive tg24.sky.it: Il Comune di Napoli multa la panchina letteraria del centro storico - A una ristoratrice, che nel 2020 promosse quest'opera come bene pubblico aperto a tutti, insieme ad altri commercianti della zona, per dire no all'invasione di tavolini nel post-covid e alla ...