Juventus, Gianello: «L'Allianz Stadium non è solo dove si gioca. Vi svelo il piano di sostenibilità e tutte le iniziative del club»

di RedazioneNews24: «Loanche per la». Le dichiarazioni del Facilities Management Director delbianconeroDurante il convegno “Stadi Intelligenti e Sostenibili: Verso una Nuova Era dello Sport in Italia”, è intervenuto anche Francesco, Facilities Management Director die presidente dell’ESSMA (Europeanand Safety Management Association). Queste le dichiarazioni sullo stadio dei bianconeri.– «Lasta affrontando una trasformazione significativa: lo stadio non è più concepitocome un luogo in cui siuna partita ogni quindici giorni, ma come uno spazio di socialità e. Questo cambiamento si riflette nel progetto “Black and White and More”, che, oltre a richiamare i colori sociali del, rappresenta la consapevolezza dir fare di più per il futuro, abbracciando una visione responsabile.