Q8 Italia e Komen Italia ancora insieme per promuovere la salute delle donne

Italia annuncia il rinnovo della partnership con Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Un rapporto pluriennale che, anche di recente, ha visto Q8 sostenere il 26 ed il 27 marzo la Carovana della Prevenzione a Napoli, l'iniziativa itinerante di Komen Italia che mette a disposizione screening, visite mediche e informazioni sulla profilassi e diagnosi precoce del tumore al seno. "Consapevole dell'importanza della conoscenza e della prevenzione come primi strumenti di difesa, Q8 Italia conferma, dunque, l'impegno a favore della comunità sostenendo le iniziative di Komen Italia, tra cui la celebre Race for the Cure, la più grande manifestazione per il contrasto ai tumori del seno in Italia e nel mondo – si legge in una nota -.

