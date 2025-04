Urla in strada e prende a calci i bidoni dei rifiuti 16enne nei guai dopo intervento della polizia

Urlava in strada e poi prendeva a calci i bidoni dei rifiuti. Protagonista delle "bravate" un 16enne di Sant'Agata di Militello non nuovo a comportamenti del genere. Per lui il tribunale dei minorenni ha emesso una restrizione che equivale alla custodia cautelare domiciliare. Un provvedimento.

